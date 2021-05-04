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У центрі Львова спалахнув готель: як гасили займання (відео)

4 травня, 13:13

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Пожежа на вулиці Коперника в центрі Львова – рятувальники ліквідували загоряння за 20 хвилин – як це було, відео

У центрі Львова сталася пожежа в будівлі готелю. Рятувальники евакуювали 12 людей.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області.

Зазначається, що пожежа спалахнула вранці 4 травня по вулиці Коперника. О 9:49 пожежу в будівлі локалізували, а через 20 хвилин ліквідували. На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

Судячи з відео та повідомленнями з соцмереж, мова йде про готель "Джем", розташований на вулиці Коперника, 18.

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До гасіння пожежі залучили 20 рятувальників і п'ять одиниць техніки. Також на місці працювали медики. Тепер причину загоряння з'ясовують поліцейські.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі загорівся ресторан у центрі міста. Займання сталося на літній терасі ресторану, заповненій людьми.

Крім того, повідомлялося, що у Львові горіла п'ятиповерхівка. Рятувальники вивели на свіже повітря 15 людей, з них 3 дитини.

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