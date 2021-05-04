У центрі Львова спалахнув готель: як гасили займання (відео)

У центрі Львова сталася пожежа в будівлі готелю. Рятувальники евакуювали 12 людей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області.
Зазначається, що пожежа спалахнула вранці 4 травня по вулиці Коперника. О 9:49 пожежу в будівлі локалізували, а через 20 хвилин ліквідували. На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав.
Судячи з відео та повідомленнями з соцмереж, мова йде про готель "Джем", розташований на вулиці Коперника, 18.
До гасіння пожежі залучили 20 рятувальників і п'ять одиниць техніки. Також на місці працювали медики. Тепер причину загоряння з'ясовують поліцейські.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі загорівся ресторан у центрі міста. Займання сталося на літній терасі ресторану, заповненій людьми.
Крім того, повідомлялося, що у Львові горіла п'ятиповерхівка. Рятувальники вивели на свіже повітря 15 людей, з них 3 дитини.