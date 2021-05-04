В центре Львова вспыхнул отель: как тушили возгорание (видео)

Пожар на улице Коперника в центре Львова – спасатели ликвидировали возгорание за 20 минут – как это было, видео

В центре Львова произошел пожар в здании отеля. Спасатели эвакуировали 12 человек.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Отмечается, что пожар вспыхнул утром 4 мая по улице Коперника. В 09:49 пожар в здании локализовали, а через 20 минут ликвидировали. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Судя по видео и сообщениям из соцсетей, речь идет об отеле "Джем", расположенном по улице Коперника, 18.

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К тушению пожара привлекли 20 спасателей и пять единиц техники. Также на месте работали медики. Теперь причину возгорания выясняют полицейские.

Напомним, недавно в Одессе загорелся ресторан в центре города. Возгорание произошло на летней террасе ресторана, заполненной людьми.

Кроме того, сообщалось, что во Львове горела пятиэтажка. Спасатели вывели на свежий воздух 15 человек, из них 3 ребенка.