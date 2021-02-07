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У Чернівцях в торговому центрі стався вибух (фото)

7 лютого, 12:20

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Попередньо, в результаті вибуху ніхто не постраждав

Сьогодні в Чернівцях стався вибух у приміщенні торгового центру "Майдан".

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Сьогодні, 7 лютого, в поліцію надійшло повідомлення, що в приміщенні одного з торгових центрів Чернівців стався вибух", – йдеться в повідомленні.

Фото: УНН

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Попередньо, в результаті вибуху ніхто не постраждав. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини і причини цієї події.

Фото: УНН
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Слідчі поліції вирішують питання внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляли раніше, в Бордо у Франції в житловому будинку прогримів вибух. Інцидент стався на одному з верхніх поверхів будинку, розташованого в кварталі Шартон.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині в Кам'янському стався вибуху житловому будинку – двоє людей постраждали.

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У Чернівцях в торговому центрі стався вибух (фото)

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