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В Черновцах в торговом центре произошел взрыв (фото)

7 февраля, 12:20

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Предварительно, в результате взрыва никто не пострадал

Сегодня в Черновцах произошел взрыв в помещении торгового центра "Майдан".

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Сегодня, 7 февраля, в полицию поступило сообщение, что в помещении одного из торговых центров Черновцов произошел взрыв", – говорится в сообщении.

Фото: УНН

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Предварительно, в результате взрыва никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого события.

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Фото: УНН
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Следователи полиции решают вопрос внесения сведений о правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщали ранее, в Бордо во Франции в жилом здании прогремел взрыв. Инцидент произошел на одном из верхних этажей дома, расположенного в квартале Шартон.

Напомним, на Днепропетровщине в Камянском произошел взрыв в жилом доме – два человека пострадали.

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