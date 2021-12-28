У Чернівецькій області збили та кинули вагітну: водія шукають

У селі Верхні Петрівці Чернівецької області автомобіль наїхав на вагітну 19-річну дівчину. Чоловік втік із місця подій. Тепер його шукає поліція.
Про це повідомляє поліція Чернівецької області.
Деталі
19-річна дівчина йшла узбіччям дороги ввечері. Водій наїхав на неї та не зупинився. Чоловік поїхав далі.
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Внаслідок аварії постраждала зазнала травм і зараз перебуває в лікарні.
Що кажуть у поліції
Слідчі внесли відомості про вказаний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють місцезнаходження правопорушника.
Де втікач
Поліція шукає свідків ДТП або тих, хто має інформацію, яка може допомогти розшукати втікача.
"Поліція звертається до всіх можливих очевидців ДТП, а також до тих, хто може володіти інформацією про водія-втікача. Повідомте, що вам відомо в поліцію", – розповіли сайту "Сьогодні" у відділі комунікацій Чернівецької поліції.
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