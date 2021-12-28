В Черновицкой области сбили и бросили беременную: водителя ищут

Пострадавшая находится в больнице с травмами, которые получила во время аварии

Авария случилась вечером / Коллаж "Сегодня"

В селе Верхние Петровцы Черновицкой области автомобиль наехал на беременную 19-летнюю девушку. Мужчина скрылся с места событий. Теперь его ищет полиция.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Детали

19-летяя девушка шла по обочине дороги вечером. Водитель наехал на нее и не остановился. Мужчина уехал дальше.

В результате аварии пострадавшая получила травмы и сейчас находится в больнице.

Что говорят в полиции

Следователи внесли сведения об указанном факте в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают местонахождение правонарушителя.

Где беглец

Полиция ищет свидетелей ДТП или тех, кто владеют информацией, которая может помочь разыскать беглеца.