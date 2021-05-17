У Хмельницькій області чоловік задушив рушником незнайомця

Ілюстрація / Фото: Нацполиция
У Хмельницькій області чоловік задушив рушником майже незнайому йому людину, з яким він вживав алкоголь.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.
Як з'ясувалося, між чоловіками стався конфлікт, під час якого 29-річний чоловік вихопив рушник і задушив 49-річного товариша.
У поліції розповіли, що підозрюваний сам подзвонив в поліцію і розповів про те, що сталося.
Підозрюваного затримали, за скоєне йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що в Одесі місцевого жителя підозрюють у вбивстві свого орендодавця. Його вже затримали. Також нагадаємо, раніше в Києві підліток зарізав батьків і молодшого брата.
Крім того, в Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір.