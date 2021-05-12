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В Івано-Франківську обстріляли з гранатомета автомобіль (фото)

12 травня, 03:44

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Поруч з понівеченою автівкою з львівською реєстрацією виявили залишки гранати, про жертв інформації поки немає

В Івано-Франківську з ручного протитанкового гранатомета увечері 11 травня невідомі обстріляли автомобіль BMW X5.

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Про це повідомили в телеграм-чаті місцевого каналу Frankivsk 112.

Очевидці розповіли, що інцидент стався біля торгового центру River Park в мікрорайоні Пасічна близько опівночі.

На опублікованих фото видно, що автомобіль значно постраждав – зокрема, в передніх дверях з боку водія видно велику дірку від снаряда. Про жертв або поранених в результаті обстрілу інформації поки немає.

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Поруч з понівеченим автомобілем виявили залишки гранати. Також повідомляється, що у автомобіля львівська реєстрація.

Нагадаємо, на Закарпатті в Мукачеві невідомі обстріляли паркан будинку з ручного гранатомета.

Ми також повідомляли, що в Харкові у місцевого жителя виявили цілий арсенал зброї, зокрема кулемети, гранатомети і гранати.

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