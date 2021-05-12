В Івано-Франківську обстріляли з гранатомета автомобіль (фото)

В Івано-Франківську з ручного протитанкового гранатомета увечері 11 травня невідомі обстріляли автомобіль BMW X5.
Про це повідомили в телеграм-чаті місцевого каналу Frankivsk 112.
Очевидці розповіли, що інцидент стався біля торгового центру River Park в мікрорайоні Пасічна близько опівночі.
На опублікованих фото видно, що автомобіль значно постраждав – зокрема, в передніх дверях з боку водія видно велику дірку від снаряда. Про жертв або поранених в результаті обстрілу інформації поки немає.
Поруч з понівеченим автомобілем виявили залишки гранати. Також повідомляється, що у автомобіля львівська реєстрація.
Нагадаємо, на Закарпатті в Мукачеві невідомі обстріляли паркан будинку з ручного гранатомета.
Ми також повідомляли, що в Харкові у місцевого жителя виявили цілий арсенал зброї, зокрема кулемети, гранатомети і гранати.