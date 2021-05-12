В Ивано-Франковске обстреляли из гранатомета автомобиль (фото)

Рядом с покореженным автомобилем со львовской регистрацией обнаружили остатки гранаты, о жертвах информации пока нет

В Ивано-Франковске из ручного противотанкового гранатомета вечером 11 мая неизвестные обстреляли автомобиль BMW X5.

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Об этом сообщили в телеграмм-чате местного каналу Frankivsk 112.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел возле торгового центра River Park в микрорайоне Пасечная около полуночи.

На опубликованых фото видно, что автомобиль значительно пострадал – в частности, в передней двери со стороны водителя видно большое отверстие от снаряда. О жертвах или раненых в результате обстрела информации пока нет.

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Рядом с покореженным автомобилем обнаружили остатки гранаты. Также сообщается, что у автомобиля львовская регистрация.

Напомним, на Закарпатье в Мукачево неизвестные обстреляли забор дома из ручного гранатомета.

Мы также сообщали, что в Харькове у местного жителя обнаружили целый арсенал оружия, в том числе пулеметы, гранатометы и гранаты.