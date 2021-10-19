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В Івано-Франківській області скажений пес напав на жінку: у місті оголосили карантин

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
19 жовтня, 23:42
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Нині у місті, де стався інцидент, прищеплюють собак, кішок, кіз, велику рогату худобу і коней
Нині постраждала жінка проходить лікування/Колаж: Сьогодні
Нині постраждала жінка проходить лікування/Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківській області, де нещодавно відбулося масове отруєння в кафе, скажений пес покусав свою господиню.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби області в Facebook.

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Деталі інциденту

У місті Городенка собака напав і покусав господиню. У тварини виявили сказ.

"Івано-Франківською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби встановлено сказ собаки, яка належала громадянину (собака завдала укусу власниці) м.Городенка Городенківської ОТГ Коломийського району Івано-Франківської області", — йдеться в повідомленні.

Небезпечне захворювання виявлено за результатами лабораторного дослідження методом люмінесцентної мікроскопії.

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Запровадили карантин

Через сказ у пса частину населеного пункту закрили на карантин. Через це в місті проводяться заходи з ліквідацій сказу: прищеплюють собак, кішок, кіз, велику рогату худобу і коней.

Стан постраждалої

За словами голови Городенківської громади Богдана Кобилянського, постраждала жінка в результаті нападу собаку знаходиться в задовільному стані та проходить лікування.

Схожий випадок у Рівному

У Рівному собака під час прогулянки покусав півторарічну дівчинку. Постраждалу з ранами госпіталізували. У дитини були дві травми в області носа. Медики "швидкої" надали їй першу медичну допомогу і відвезли в Рівненську обласну дитячу лікарню для подальшого лікування.

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