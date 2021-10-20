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В Івано-Франківській області стався землетрус – подробиці

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
20 жовтня, 09:19
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Його зафіксували 19 жовтня о 12:20 біля міста Бурштин
Землетрус в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Землетрус в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Біля міста Бурштин Івано-Франківської області 19 жовтня зафіксували землетрус. Воно відбулося о 12:20.

Про це стало відомо з Оперативної інформації з питань цивільного захисту.

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Що відомо про землетрус?

Землетрус зафіксували у вівторок, 19 жовтня, о 12:20 біля міста Бурштин Івано-Франківської області.

Координати епіцентру: широта – 49.26 °, довгота – 24.58 °. Глибина гіпоцентру 2,8 + -3,5 км.

Зазначається, що інформація з населених пунктів про поштовхи або наслідки землетрусу поки не надходила.

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У Закарпатській області зафіксували землетрус. Фото: колаж "Сьогодні"
У Закарпатській області зафіксували землетрус. Фото: колаж "Сьогодні"

Подібні випадки в Україні

В Івано-Франківській області у вівторок, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували о 10:25.

"Епіцентр землетрусу знаходиться в Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей", – йдеться в повідомленні.

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Експерти уточнили, що на території вказаного району Прикарпаття цього року це вже другий землетрус. Попередній зафіксували 13 липня – тоді магнітуда становила 2,3.

Вранці у четвер, 23 вересня, в Україні стався землетрус магнітудою 4,3. Підземні поштовхи найбільше відчувалися в Тернопільській області.

Джерело землетрусу знаходилося на глибині 6 км. Його зафіксували о 6:17 на глибині 10 км на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Найбільше землетрус відчувався біля міста Чортків. Також підземні поштовхи відчули жителі Хмельницької, Чернівецької та Вінницької областей.

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