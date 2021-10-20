В Ивано-Франковской области произошло землетрясение – подробности

Его зафиксировали 19 октября в 12:20 возле города Бурштын

Землетрясение в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле города Бурштын Ивано-Франковской области 19 октября зафиксировали землетрясение. Оно произошло в 12:20.

Об этом стало известно из Оперативной информации по вопросам Гражданской защиты.

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Что известно о землетрясении?

Землетрясение зафиксировали во вторник, 19 октября, в 12:20 возле города Бурштын Ивано-Франковской области.

Координаты эпицентра: широта – 49.26 °, долгота – 24.58 °. Глубина гипоцентра 2,8 + -3,5 км.

Отмечается, что информация из населенных пунктов о толчках или последствиях землетрясения пока не поступала.

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В Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Фото: коллаж "Сегодня"

Подобные случаи в Украине

В Ивано-Франковской области во вторник, 12 октября, произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера. Толчки зафиксировали в 10:25.

"Эпицентр землетрясения находится в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", – говорится в сообщении.

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Эксперты уточнили, что на территории указанного района Прикарпатья в этом году это уже второе землетрясение. Предыдущее зафиксировали 13 июля – тогда магнитуда составила 2,3.

Утром в четверг, 23 сентября, в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки больше всего ощущались в Тернопольской области.

Источник землетрясения находился на глубине 6 км. Его зафиксировали в в 06:17 на глубине 10 км на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Больше всего землетрясение ощущалось около города Чортков. Также подземные толчки почувствовали жители Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областей.

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