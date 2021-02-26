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В Івано-Франківській області в ДТП потрапили чотири автомобілі, є жертви (фото)

26 лютого, 12:53

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На місце аварії виїжджали рятувальники

У селі Угринів Івано-Франківської області в ДТП потрапили чотири автомобілі. Внаслідок аварії загинули дві людини, ще один травмувався.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, на місце події негайно виїхали рятувальники.

Вони провели заходи по змиванню паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги та відключення акумуляторних батарей пошкоджених автомобілів.

У поліції розповіли, що автомобіль Opel Combo, який їхав в напрямку Львова, намагався здійснити маневр повороту ліворуч. Позаду зазначеної машини рухався автомобіль Renault Kangoo, який проявив неуважність та скоїв зіткнення з автомобілем Opel.

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Внаслідок чого транспортний засіб Renault Kangoo виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ 21010", який у лівій смузі руху їхав в сторону Івано-Франківська. Після цього ще один транспортний засіб Renault 21, який їхав ззаду в напрямку Івано-Франківська, врізався в автомобіль "ВАЗ".

Ще два автомобілі, щоб уникнути зіткнення, зійшли з проїжджої частини дороги на узбіччя.

Внаслідок аварії загинули водій 1992 року народження і пасажир 1994 року народження, а також травмувалася пасажирка 1997 року народження, у неї легкі тілесні ушкодження. І загиблі, і постраждалі з автомобіля "ВАЗ".

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Правоохоронці перевірили водія на стан сп'яніння, чоловік – тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження.

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Поліція встановлює всі обставини ДТП. В ході досудового розслідування заплановано низку експертиз.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області зіткнулися легковик і пасажирський автобус, є жертви.

Також нагадаємо, в Київській області водій Hyundai виїхав на зустрічну і зіткнувся з трьома авто.

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ДТП рятувальники Івано-Франківська область ДСНС
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