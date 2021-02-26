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В Ивано-Франковской области в ДТП попали четыре автомобилей, есть жертвы (фото)

26 февраля, 12:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На место аварии выезжали спасатели

В селе Угринов Ивано-франковской области в ДТП попали четыре автомобиля. В результате аварии погибли два человека, еще один травмировался.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, на место происшествия немедленно выехали спасатели.

Они провели мероприятия по смыванию горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги и отключению аккумуляторных батарей поврежденных автомобилей.

В полиции рассказали, что автомобиль Opel Combo, который ехал в направлении Львова, пытался осуществить маневр поворота налево. Позади указанной машины двигался автомобиль Renault Kangoo, который проявил невнимательность и совершил столкновение с автомобилем Opel.

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В результате транспортное средство Renault Kangoo выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 21010", который в левой полосе движения ехал в сторону Ивано-Франковска. После этого еще одно транспортное средство Renault 21, который ехал сзади в направлении Ивано-Франковска, врезался в автомобиль "ВАЗ".

Еще два автомобиля, чтобы избежать столкновения, сошли с проезжей части дороги на обочину.

В результате аварии погибли водитель 1992 года рождения и пассажир 1994 года рождения, а также травмировалась пассажирка 1997 года рождения, у нее легкие телесные повреждения. И погибшие, и пострадавшие из автомобиля "ВАЗ".

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Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения, мужчина – трезвый.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи открыли уголовное производство.

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Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. В ходе досудебного расследования запланирован ряд экспертиз.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области столкнулись легковушка и пассажирский автобус, есть жертвы. Из авто погибших доставали спасатели.

Также напомним, в Киевской области водитель Hyundai выехал на встречку и столкнулся с тремя авто. Водителя и пассажира Hyundai госпитализировали.

Кроме того, в Черниговской области фура упала с моста в реку. На место происшествия мгновенно выехали правоохранители, спасатели и водолазы.

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ДТП спасатели Ивано-Франковская область ГСЧС
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