У Карпатах під час відпочинку 3-річний малюк ледь не втратив пальця: деталі НП

У Львові медики врятували 3-річного Тимофія, який ледь не втратив пальця під час відпочинку у Карпатах. У підсумку завдяки медикам його вдалося зберегти.
Про це повідомили у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова.
Подробиці поранення хлопчика
Як стало відомо, 3-річний Тимофій із батьками відпочивав у Карпатах. Хлопчик із другом грав у дворі і засунув руку у соломорізку. Унаслідок цього малюкові майже повністю відірвало вказівний палець.
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Палець вдалося зберегти
3-річного потерпілого госпіталізували до львівської лікарні. Лікарі провели мікрохірургічне втручання – реконструкцію фаланги пальця.
"Операцію виконали із застосуванням сучасного мікроскопа. А все тому, що нервові закінчення на фаланзі пальця надзвичайно дрібні", – зазначили лікарі.
У підсумку Тимофію було відновлено всі структури фаланги пальця. 3 листопада хлопчика виписали з лікарні і тепер на нього чекає подальше лікування.