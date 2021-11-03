У Карпатах під час відпочинку 3-річний малюк ледь не втратив пальця: деталі НП

Його госпіталізували до львівської лікарні. Зараз на дитину чекає подальше лікування

У Карпатах хлопчик мало не втратив пальця. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові медики врятували 3-річного Тимофія, який ледь не втратив пальця під час відпочинку у Карпатах. У підсумку завдяки медикам його вдалося зберегти.

Про це повідомили у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

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Подробиці поранення хлопчика

Як стало відомо, 3-річний Тимофій із батьками відпочивав у Карпатах. Хлопчик із другом грав у дворі і засунув руку у соломорізку. Унаслідок цього малюкові майже повністю відірвало вказівний палець.

Палець вдалося зберегти

3-річного потерпілого госпіталізували до львівської лікарні. Лікарі провели мікрохірургічне втручання – реконструкцію фаланги пальця.

"Операцію виконали із застосуванням сучасного мікроскопа. А все тому, що нервові закінчення на фаланзі пальця надзвичайно дрібні", – зазначили лікарі.

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У підсумку Тимофію було відновлено всі структури фаланги пальця. 3 листопада хлопчика виписали з лікарні і тепер на нього чекає подальше лікування.

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