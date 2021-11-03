В Карпатах во время отдыха 3-летний малыш едва не лишился пальца: детали ЧП

Во Львове медики спасли 3-летнего Тимофея, который едва не лишился пальца во время отдыха в Карпатах. В результате благодаря медикам его удалось сохранить.
Об этом сообщили в клинической больнице скорой медицинской помощи Львова.
Подробности ранения мальчика
Как стало известно, 3-летний Тимофей с родителями отдыхал в Карпатах. Мальчик с другом играл во дворе и засунул руку в соломорезку. В итоге малышу почти полностью оторвало указательный палец.
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Палец удалось сохранить
3-летнего пострадавшего госпитализировали во львовскую больницу. Врачи провели микрохирургическое вмешательство – реконструкцию фаланги пальца.
"Операцию выполнили с применением современного микроскопа. А все потому, что нервные окончания на фаланге пальца чрезвычайно мелкие", — отметили врачи.
В результате Тимофею были восстановлены все структуры фаланги пальца. 3 ноября мальчика выписали из больницы и теперь его ждет дальнейшее лечение.