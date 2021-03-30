У "червоних" Чернівцях підприємці пікетують міськраду (фото)

У Чернівцях біля будівлі міської ради протестують підприємці. Сотні людей вимагають дозволити роботу ринків в "червоній зоні" карантину.
Про це повідомляє з місця подій кореспондентка "Сьогодні" Генрієтта Беух.
Присутні підприємці кажуть, що введення карантину порушує їхнє конституційне право на працю. Також вони просять дозволити роботу Калинівського ринку в Чернівцях і інших підприємств.
Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях 100-річна пенсіонерка оговталася від COVID-19. У неї були супутні хвороби. Медики не вважають це дивним, враховуючи її вік.
Також нагадаємо, у Чернівцях після COVID-щеплення помер чоловік.
Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк