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У "червоних" Чернівцях підприємці пікетують міськраду (фото)

30 березня, 12:22

Марія Дмитренко , Генрієтта Беух

Вони просять дозволити роботу Калинівського ринку

У Чернівцях біля будівлі міської ради протестують підприємці. Сотні людей вимагають дозволити роботу ринків в "червоній зоні" карантину.

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Про це повідомляє з місця подій кореспондентка "Сьогодні" Генрієтта Беух.

Фото: Генрієтта Беух, "Сьогодні"

Фото: Генрієтта Беух, "Сьогодні"

Фото: Генрієтта Беух, "Сьогодні"
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Фото: Генрієтта Беух, "Сьогодні"

Присутні підприємці кажуть, що введення карантину порушує їхнє конституційне право на працю. Також вони просять дозволити роботу Калинівського ринку в Чернівцях і інших підприємств.

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Фото: Генрієтта Беух, "Сьогодні"

Фото: Генрієтта Беух, "Сьогодні"

Фото: Генрієтта Беух, "Сьогодні"
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Фото: Генрієтта Беух, "Сьогодні"

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях 100-річна пенсіонерка оговталася від COVID-19. У неї були супутні хвороби. Медики не вважають це дивним, враховуючи її вік.

Також нагадаємо, у Чернівцях після COVID-щеплення помер чоловік.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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ринки карантин чернівці мітинг підприємці коронавірус
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