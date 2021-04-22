У Луцьку сталася пожежа в житловому будинку – є жертви (фото)

В результаті спалаху загинули три людини, рятувальники ліквідували загоряння на площі 25 кв. м.

У середу ввечері 21 квітня, в Луцьку сталася пожежа в житловому будинку – загинули три людини.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Загоряння, яке переросло в сильну пожежу, сталося в одноповерховому житловому будинку. Рятувальники локалізували пожежу через 20 хвилин, а о 20:10 – ліквідували на площі 25 кв. м.

Реклама

До гасіння залучалися 14 осіб і три одиниці техніки ДСНС.

Як раніше писав сайт "Сьогодні", в Запоріжжі вночі 4 лютого під час пожежі загинули чотири людини. Це лікар, молода дівчина 1994 року народження, і троє пацієнтів.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області горів приватний будинок. Загинули двоє малолітніх дітей.

Реклама

Також нагадаємо, в Дніпрі при масштабній пожежі загинули три людини.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама