У Луцьку сталася пожежа в житловому будинку – є жертви (фото)

У середу ввечері 21 квітня, в Луцьку сталася пожежа в житловому будинку – загинули три людини.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Загоряння, яке переросло в сильну пожежу, сталося в одноповерховому житловому будинку. Рятувальники локалізували пожежу через 20 хвилин, а о 20:10 – ліквідували на площі 25 кв. м.
До гасіння залучалися 14 осіб і три одиниці техніки ДСНС.
Як раніше писав сайт "Сьогодні", в Запоріжжі вночі 4 лютого під час пожежі загинули чотири людини. Це лікар, молода дівчина 1994 року народження, і троє пацієнтів.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області горів приватний будинок. Загинули двоє малолітніх дітей.
Також нагадаємо, в Дніпрі при масштабній пожежі загинули три людини.
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