В Луцке произошел пожар в жилом доме – есть жертвы (фото)

В результате возгорания погибли три человека, спасатели ликвидировали возгорание на площади 25 кв. м.

В среду вечером 21 апреля, в Луцке произошел пожар в жилом доме – погибли три человека.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Загорание, которое переросло в сильный пожар, произошло в одноэтажном жилом доме. Спасатели локализовали пожар через 20 минут, а в 20:10 – ликвидировали на площади 25 кв. м.

Фото: ГСЧС

Реклама

К тушению привлекались 14 человек и три единицы техники ГСЧС.

В тренде На Донбассе погиб украинский военный – ранения были несовместимы с жизнью

Фото: ГСЧС

Как ранее писал сайт "Сегодня", в Запорожье ночью 4 февраля во время пожара погибли четыре человека. Это врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области горел частный дом. Погибли двое малолетних детей.

Реклама

Также напомним, в Днепре при масштабном пожаре погибли три человека.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама