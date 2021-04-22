В Луцке произошел пожар в жилом доме – есть жертвы (фото)

В среду вечером 21 апреля, в Луцке произошел пожар в жилом доме – погибли три человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Загорание, которое переросло в сильный пожар, произошло в одноэтажном жилом доме. Спасатели локализовали пожар через 20 минут, а в 20:10 – ликвидировали на площади 25 кв. м.
Фото: ГСЧС
К тушению привлекались 14 человек и три единицы техники ГСЧС.
Фото: ГСЧС
Как ранее писал сайт "Сегодня", в Запорожье ночью 4 февраля во время пожара погибли четыре человека. Это врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области горел частный дом. Погибли двое малолетних детей.
Также напомним, в Днепре при масштабном пожаре погибли три человека.
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