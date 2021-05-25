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У п'яти хвилинах від Івано-Франківська. На Прикарпатті ведмідь спустився з гір і вбив домашню худобу

25 травня, 22:07

Тетяна Очеретяна , Наталія Фармус

Недалеко від обласного центру ведмідь налякав місцевих жителів – небезпечна тварина спустилася з високогір'я і розправилася з домашньою худобою

На Прикарпатті у селі Узин ведмідь зайшов до мисливського господарства та вбив ледь не всю худобу. І це – за 10 кілометрів від Івано-Франківська.

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"Сьогодні" з'ясовували, як тварина опинилася так близько до обласного центру.

Інцидент шокував навіть бувалих мисливців. Адже так далеко від високогір'я клишоногих ніколи не бачили.

Відео: Сьогодні

"У цьому лісі тепер збирати конвалії небезпечно, тому що ведмідь знаходиться, за нашими підрахунками, у цьому лісовому масиві, зовсім поруч", – сказав мисливець Володимир Приймак.

Спочатку лісники були впевнені, що з тваринами розправилися вовки або бродячі собаки. Але потім використовували фотопастки і побачили, як ведмідь проломив огорожу, схопив кабана і сховався у лісі.

За словами мисливця, тварина була 1-1,2 м у довжину, худа і виснажена. Ведмідь був старим, зверху на лопатках була пляма у вигляді сивини.

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Живими після ведмежих візитів залишилися тільки фазани та сторожовий пес. Наступною жертвою клишоногого, припускають мисливці, може стати домашня худоба. Від лісу до найближчого будинку 800 метрів.

Чому тварина спустилася з гір до людей, ветеринари не знають. На міграцію могли вплинути вирубки Карпатських дерев і масовий гірський туризм. Цей ведмідь не єдиний спустився до людей. Схожий випадок днями зафіксували в ще одному районі.

Нагадаємо, на Волині прикордонники жорстоко знущалися над дикими тваринами.

Крім того, у Харкові помітили верблюдів, які гуляли по вулиці біля окружної дороги.

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