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У Чернігівській області в ДТП постраждали дев'ять людей. Подробиці аварії

29 червня 2021 15:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Водій легковика не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом

У Чернігівській області зіткнулися легковий автомобіль і маршрутний автобус сполученням Борзна-Київ. Внаслідок ДТП постраждали дев'ять людей.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася на 91 км автомобільної дороги Київ-Чернігів-Нові Яриловичі біля зупинки села Лемеші.

Після лобового зіткнення автомобілі сильно пошкодились. Фото: ГУНП

Після лобового зіткнення автомобілі сильно пошкодились. Фото: ГУНП

25-річний водій автомобіля Opel Vectra, рухаючись у напрямку Чернігова, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з маршрутним автобусом Mercedes-Benz Sprinter. У салоні мікроавтобуса знаходилися 19 пасажирів.

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Внаслідок аварії до лікарів звернулися дев'ять осіб, в тому числі обидва водії.

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Водій легковика отримав важкі травми і був госпіталізований в реанімаційне відділення Козелецької центральної районної лікарні.

Правоохоронці з'ясовують причини аварії. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Раніше ми повідомляли, що у Вінниці зіткнулися маршрутка і легковик – один загиблий, двоє в реанімації.

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Також нагадаємо, у Києві сталася ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир. Дивіться відео з місця події:

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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