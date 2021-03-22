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На Рівненщині підлітки отруїлися амфетаміном

22 березня, 11:54

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Постраждалі в реанімації

У Рівненській області четверо підлітків отруїлися амфетаміном.

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Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук, постраждалі поки знаходяться в реанімації. Як повідомили в Рівненській обласній дитячій лікарні, 17-річних підлітків з села Федорівка госпіталізували після вечірки.

Зараз поліція розбирається, де хлопці взяли наркотики. Стан усіх чотирьох вже не критичний, двоє вже вийшли з коми.

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Раніше ми повідомляли, що у Харкові двоє підлітків отруїлися наркотиками, один з них помер.

Також нагадаємо, в Сумах дівчинка прийняла 30 таблеток. Мати дівчинки розповіла, що близько 15:00 в неділю, 7 березня, дочка прийняла близько 30 таблеток протизапального препарату.

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отруєння підлітки реанімація амфетамін Рівненська область
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