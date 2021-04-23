У Рівненській області жінка встромила ніж у сплячого сина: що з підлітком

У селі Біла Криниця Рівненського області 40-річна мати намагалася вбити свого 15-річного сина. Жінка встромила йому кухонний ніж у груди, коли той спав.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, хлопець прокинувся і викликав швидку. Медики звернулися до правоохоронців, які затримали нападницю.
За даними поліції, сім'я, у якій стався напад, вважається благополучною. Напередодні нападу на неповнолітнього між родичами не було ніяких скандалів. Однак за даними поліції, жінка могла бути у депресивному стані через розлучення з чоловіком.
На момент трагедії він також був у будинку. Батько постраждалого спав у сусідній кімнаті.
Жінці оголосили про підозру. Всі обставини події встановлюються.
Раніше ми повідомляли, що під Дніпром молода мати вбила власну дитину.
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