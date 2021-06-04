У Рівному відкриють центр вакцинації від COVID-19. Хто зможе отримати щеплення

Вакцинація населення триває – в Рівному будуть робити щеплення вакциною CoronaVac в суботу та неділю – подробиці

У Рівному відкривають центр вакцинації населення проти коронавірусу. Він запрацює вже на вихідних, 5-6 червня.

Реклама

Як повідомили в пресслужбі Рівненської ОДА, працювати він буде в актовому залі Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука (м.Рівне, вул. 16 Липня, 36, з 9:00 до 21:00).

Щеплення проводитимуть медики мобільних бригад вакциною CoronaVac.

"Вакцинація – це поки єдиний механізм в боротьбі з пандемією. А розгортання центру дозволить імунізувати більшу кількість людей, що сприятиме стабілізації поширенню COVID-19", – сказав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Отримати щеплення зможуть жителі області, які записалися в лист очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку або через сайт "Дія", а також у сімейного лікаря.

Раніше ми повідомляли, що у Львові та Києві відкрилися перші центри вакцинації від COVID-19.

Реклама

Також нагадаємо, в Одесі відкрили центр вакцинації.

Все, що відбувалося в країні і світі сьогодні, – дивіться в нашому випуску.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу