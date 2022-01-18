У Рівному поліцейські викрили бордель (відео)

У Рівному поліцейські викрили бордель. Правоохоронці проводять санкціонований обшук у приміщенні так званого "салону еротичного масажу".
Про це повідомляє "Сьогодні".
Деталі
За інформацією відділу комунікації управління Нацполіції у Рівненській області, бордель розташований на вулиці Дворецькій. Відомо, що в закладі жінки надавали сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду.
Далі по темі
Дії правоохоронців
Слідчі дії проводять на підставі ухвалення суду у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 303 КК України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).
Інтернет-проституція в Україні
Як пише Wikipedia, в Україні дедалі більшого розмаху набуває інтернет-проституція, коли дівчата обслуговують клієнтів віртуально в режимі онлайн. Так, у листопаді 2011 р. в одному із гуртожитків Запоріжжя було викрито онлайн порностудію, власник якої за рік заробив близько 1 млн американських доларів. Переважно у студії працювали студентки місцевих вишів, зарплата яких становила від 1 тис. доларів на місяць. Сайт був відкритий тільки для користувачів із США та Західної Європи.
Читайте також
- На Київщині сутенерка втягувала неповнолітніх в заняття проституцією.
- У Дніпрі поліцейські припинили роботу двох борделів.