У Рівному спалахнула підстанція. У небі видно стовп диму, без світла місто і район – відео

Темний дим видно за кілька кілометрів. Колаж "Сьогодні"

У Рівному сталася аварія на підстанції, над будівлею піднявся величезний стовп чорного диму. У результаті центральна частина міста та район залишилися без світла.

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Про це повідомила в.о. речниці Рівнеобленерго Анна Хомич, пише "Суспільне".

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"Вже наш оперативний персонал на місці, попередньо там стався вибух чи пожежа. Попередньо, за дві години, а то й раніше можуть відновити електропостачання", – сказала Хомич.

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У Службі порятунку заявили, що станом на 20:00 викликів про пожежу не надходило.

Мер міста Олександр Третяк уточнив, що загорілася підстанція на вулиці Млинівській. Без світла, крім частини Рівного, залишився весь колишній Рівненський район.

Нагадаємо, на Одеській трасі (Київська область) сталася пожежа. Згорів легковий автомобіль.

Крім того, у Києві на бульварі Кольцова горіла будівля супермаркету.