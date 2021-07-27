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У Рівненській області блискавка підпалила школу – гасили всю ніч

27 липня 2021 10:49

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Місцеві жителі разом з рятувальниками виносили речі зі школи

Вогонь пошкодив дах школи

Вогонь пошкодив дах школи / Фото: Сьогодні

У Рівненській області вночі 27 липня через удар блискавки сталася пожежа в школі села Перекалля. Рятувальники вже ліквідували загоряння.

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Про це повідомляє "Сьогоодні".

Блискавка влучила в дах будівлі, після чого воно загорілося. На місці пожежі працювали два чергові відділення рятувальників Зарічного, місцева пожежна команда села.

Паралельно з гасінням рятувальники виносили майно та обладнання з навчальних кабінетів, місцеві жителі також допомагали забирати речі.

О 02:25 пожежу локалізували, а о 5:10 ліквідували. Жертв і постраждалих немає, вогонь знищив перекриття школи на площі 360 метрів квадратних.

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Нагадаємо, у Херсонській області блискавка вбила фермера, який працював у полі. Ще один чоловік сильно постраждав, але вижив.

Крім того, у Батурині Чернігівської області через удар блискавки в будинку почалася пожежа.

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