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В Ровно вспыхнула подстанция. В небе видно столб дыма, без света город и район – видео

28 июля 2021 21:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Коммунальщики обещают восстановить электроснабжение до 22:00

Темный дым видно за несколько километров. Коллаж "Сегодня"

Темный дым видно за несколько километров. Коллаж "Сегодня"

В Ровно произошла авария на подстанции, над зданием поднялся огромный столб черного дыма. В результате центральная часть города и район остались без света.

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Об этом сообщила и.о. спикера Ривнеоблэнерго Анна Хомич, пишет "Суспильне".

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"Уже наш оперативный персонал на месте, предварительно там произошел взрыв или пожар. Предварительно, за два чала, а то и раньше могут восстановить электроснабжение", - сказала Хомич.

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В Службе спасения заявили, что по состоянию на 20:00 вызовов о пожаре не поступало.

Мэр города Александр Третьяк уточнил, что загорелась подстанция на улице Млиновской. Без света, кроме части Ровно, остался весь бывший Ровенский район.

Напомним, на Одесской трассе (Киевская область) произошел пожар. Сгорел легковой автомобиль.

Кроме того, в Киеве на бульваре Кольцова горело здание супермаркета.

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