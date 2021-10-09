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У школі Ужгорода дітям видали сніданок у файлах для паперу – подробиці і відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
9 жовтня, 17:09
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У шкільній їдальні діти отримали на сніданок їжу в канцелярському файлі – батьки учнів обурені інцидентом
В Ужгороді батьки школярів скаржаться на харчування в їдальні
В Ужгороді батьки школярів скаржаться на харчування в їдальні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Ужгородській школі №6 дітям в їдальні видали на сніданок млинці в канцелярських файлах. Правоохоронці та управління освітою вже вивчають цей інцидент.

Інформацію про це опублікували в групі "Ужгород Кримінальний" у Facebook.

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Автор публікації вказав, що в цій школі щоденне меню – це "їжа, від одного погляду на яку стає гидко, не кажучи вже про якість, корисність, смакові і поживні властивості".

На відео показали страви зі шкільної їдальні – там видно, що млинці на сніданок дітям дали в файлі для документів. Файл виготовлений з матеріалу, який при нагріванні виділяє шкідливі речовини.

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Що кажуть у поліції та мерії

Як пише "Укрінформ", в Ужгороді прокуратура вивчає можливість внесення відомостей у ЕРДР стосовно оприлюднених фактів, повідомила прессекретар Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

"Провести перевірку в школі прокуратура не може, це прерогатива управління освіти міськради. Але оскільки опубліковані відповідні факти порушення організації процесу харчування у місцевих ЗМІ та соціальних мережах, то слідчі вивчать викладені обставини", – сказала Хижняк.

У відділі інформаційної роботи міськради запевнили, що теж вивчають ситуацію у цій школі.

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"У міськраді розбираються з ситуацією. Якщо будуть виявлені порушення в організації харчування учнів у цьому навчальному закладі міста, ми зі свого боку всіляко сприятимемо, щоб підприємець поніс відповідальність", – повідомили в пресслужбі міськради.

Тобто, якщо інформацію підтвердять, покарають підприємця, який виграв тендер на організацію харчування у школі.

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