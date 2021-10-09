В школе Ужгорода детям выдали завтрак в файлах для бумаги – подробности и видео

В школьной столовой дети получили на завтрак еду в канцелярском файле – родители учеников возмущены инцидентом

В Ужгороде родители школьников жалуются на питание в столовой / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ужгородской школе №6 детям в столовой выдали на завтрак блины в канцелярских файлах. Правоохранители и управление образованием уже изучают этот инцидент.

Информацию об этом опубликовали в группе "Ужгород Уголовный" в Facebook.

Реклама

Автор публикации указал, что в этой школе ежедневное меню — это "пища, от одного взгляда на которую становится противно, не говоря уже о качестве, полезности, вкусовых и питательных свойствах".

На видео показали блюда из школьной столовой – там видно, что блины на завтрак детям дали в файле для документов. Файл изготовлен из материала, который при нагреве выделяет вредные вещества.

Реклама

Что говорят в полиции и мэрии

Как пишет "Укринформ", в Ужгороде прокуратура изучает возможность внесения сведений в ЕРДР по поводу обнародованных фактов, сообщила пресс-секретарь Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк.

"Провести проверку в школе прокуратура не может, это прерогатива управления образования горсовета. Но поскольку опубликованы соответствующие факты нарушения организации процесса питания в местных СМИ и соцсетях, то следователи изучат изложенные обстоятельства", — сказала Хижняк.

В отделе информационной работы горсовета заверили, что тоже изучают ситуацию в этой школе.

Реклама

"В горсовете разбираются с ситуацией. Если будут выявлены нарушения в организации питания учащихся в этом учебном заведении города, мы со своей стороны всячески будем способствовать, чтобы предприниматель понес ответственность", — сообщили в пресс-службе горсовета.

То есть, если информацию подтвердят, накажут предпринимателя, который выиграл тендер на организацию питания в школе.