У Тернополі хлопці опоганили пам'ятник Бандері. Ми дізналися причину і що їм загрожує

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу

У Тернополі 21-річні парубки зіпсували пам'ятник. Фото: колаж "Сьогодні"

У Тернополі двоє невідомих облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. У підсумку поліцейські затримали зловмисників та вручили їм підозри.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Опоганили пам'ятник

14 грудня невідомі пошкодили пам'ятник Степану Бандері у Тернополі. Пам'ятник був облитий червоною фарбою.

Поліція знайшла тих, хто днями облив фарбою пам'ятник Степану Бандері. Ними виявилися двоє 21-річних мешканців Житомира.

"Сьогодні заплановане судове засідання, на якому їм оберуть запобіжний захід", – повідомив спікер поліції Тернопільської області.

За його словами, хлопці облили пам'ятник фарбою не через банальне хуліганство, а через свої політичні переконання.

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Що загрожує злочинцям?

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. За вчинене їм загрожує обмеження волі на строк від чотирьох до п'яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

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У Тернополі осквернили пам'ятник. Фото: ГУНП України

Подібний випадок у Львові

У Львові невідомі облили фарбою пам'ятник Степану Бандері. Акт вандалізму був здійснений у ніч з 4 на 5 лютого. Ситуацію прокоментував мер міста Андрій Садовий.

"Не знаю хто і з якою метою це зробив, але сподіваюся, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використати фарбу. Заяву до поліції вже направили", – написав він у Facebook.

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