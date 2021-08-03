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У Тернопільській області бабуся випала з 5-го поверху. Вона повисла на мотузках для білизни – відео

3 серпня 2021 22:22

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Очевидці повідомили про інцидент рятувальникам, які зняли пенсіонерку. Зараз вона під наглядом медиків

Жінку зняли рятувальники і передали медикам. Колаж "Сьогодні"

Жінку зняли рятувальники і передали медикам. Колаж "Сьогодні"

У Тернопільській області врятували 81-річну жінку, яка випала з балкона і зачепилася за мотузки для сушіння білизни.

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Про це повідомили в ДСНС України.

Рятувальники повідомили, що 3 серпня у місті Теребовля місцева мешканка випала з балкона 5-го поверху і під час падіння зачепилася за мотузки, натягнуті для сушіння білизни на рівні 4-го поверху.

Знімати її вирушили працівники ДСНС. Один рятувальник з балкона третього поверху підтримував потерпілу, страхуючи її від падіння, а інші встановили висувну драбину і дісталися до пенсіонерки.

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Знесилену бабусю зняли на балкон і передали працівникам швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше такий випадок стався у Дніпрі. 5-річна Вероніка випала з шостого поверху в прочинене вікно на балконі і дивом вижила: вона зачепилася за мотузки для білизни, а потім впала в густу траву.

Також цього року в Дніпрі з багатоповерхівки випала жінка – вона "приземлилася" прямо на голову чоловіка, який у той момент виходив з під'їзду.

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