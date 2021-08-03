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В Тернопольской области бабушка выпала с 5-го этажа. Она повисла на веревках для белья – видео

3 августа 2021 22:22

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Очевидцы сообщили об инциденте спасателям, которые сняли пенсионерку. Сейчас она под наблюдением медиков

Женщину сняли спасатели и передали медикам. Коллаж "Сегодня"

Женщину сняли спасатели и передали медикам. Коллаж "Сегодня"

В Тернопольской области спасли 81-летнюю женщину, которая выпала с балкона и зацепилась за веревки для сушки белья.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели сообщили, что 3 августа в городе Теребовля местная жительница выпала с балкона 5-го этажа и при падении зацепилась за веревки, натянутые для сушки белья на уровне 4-го этажа.

Снимать ее отправились работники ГСЧС. Один спасатель с балкона третьего этажа поддерживал потерпевшую, страхуя ее от падения, а другие установили выдвижную лестницу и добрались до пенсионерки.

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Обессиленную бабушку сняли на балкон и передали работникам скорой помощи.

Напомним, ранее подобный случай произошел в Днепре. 5-летняя Вероника выпала с шестого этажа в приоткрытое окно на балконе и чудом выжила: она зацепилась за веревки для белья, а потом рухнула в густую траву.

Также в этом году в Днепре из многоэтажки выпала женщина – она "приземлилась" прямо на голову мужчины, который в тот момент выходил из подъезда.

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