На Тернопільщині чоловік зарізав батька через шматок м'яса (відео)

32-річного нападника вже затримали і тепер йому загрожує довічне ув'язнення

У Тернопільській області сімейна драма переросла у жорстоке вбивство. Чоловік зарізав батька та брата через шматок м'яса. Все село не вірить, що таке могло статися. Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

Син загиблого Олександр не був удома більше десяти років. Приїхав сюди через трагедію.

"Я дуже хочу побачити брата! Я хочу його очі побачити. Навіщо він так. Мені зателефонував слідчий уночі і сказав, що ваш менший брат зарізав батька та брата Володю", – каже син загиблого Олександр Скакун.

Як усе було

Того фатального дня загиблий із сином Володимиром був у сусідки. Вони допомагали колоти порося.

"Вони ж голодні, а там нічого немає в тому домі. Дала їм і м'яса, і що було, те позбирала. Вони пішли", – додає Арина Киричук.

Увечері у будинку виникла сварка. Все через те, що заробленим м'ясом не поділилися із наймолодшим. Сергій схопився за ніж і вдарив ним татові в серце. Володимир спробував заступитися за батька, проте брат поранив його ножицями у вічі.

Сам зізнався у вбивстві

"На лінію 102 надійшло повідомлення від мешканки села про те, що до неї прийшов сусід, який повідомив, що він убив батька та брата. Він завдав смертельного ножового поранення батькові. Від цього чоловік загинув на місці. Також він завдав тяжких ушкоджень брату", – каже старший слідчий-криміналіст ГУНП у Тернопільській області Ярослав Герасимов.

Усі троє чоловіків ніде не працювали. Вони перебивалися підробітками та часто сварилися.

32-річного нападника вже затримали. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Через шматок м'яса чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Не витримала знущань: чому жінка вбила свого співмешканця під Одесою

Приспала і зарубала. На Одещині жінка вбила батька трьох своїх дітей. У скоєному вона зізналася, а поліції розповіла, що помстилася чоловікові за всі образи.

Жінка загорнула тіло чоловіка у простирадло, поклала на тачку, везла приблизно за 400 метрів. Залишила в кущах між деревами, а потім повернулася додому. По дорозі вона викинула простирадло в смітник. На місці, де знайшли тіло Сергія, досі його шкарпетка та закривавлена наволочка.

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