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В Україні ще одна область ризикує потрапити у "червону зону"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
13 жовтня, 13:31
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Кількість COVID-хворих зростає, а також спостерігається високий рівень госпіталізацій
В Україні погіршується ситуація з COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні погіршується ситуація з COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

Житомирська область вже найближчим часом може потрапити у "червону зону" карантину. У цьому регіоні кількість COVID-хворих зростає, а також спостерігається високий рівень госпіталізацій.

Про це повідомила перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко на брифінгу в середу, 13 жовтня.

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Яка ситуація з коронавірусом у Житомирській області?

На території Житомирської області спочатку запрацювали 9 лікарень, які надають допомогу хворим на коронавірус. Пізніше відкрили ще 6 медустанов. Ліжок розгорнуто – 2 071 і вони заповнюються дуже швидко.

Станом на 13 жовтня в регіоні на лікуванні перебувають 1152 особи, рівень госпіталізації дуже високий. У зв'язку з цим Житомирська область наближається до "червоної зони" карантину.

удячи із індикаторних показників, так як ми рухаємось, ми через тиждень потрапимо до "червоної зони", – зазначила Остапченко.

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Людей закликають вакцинуватися

"За планом ми повинні робити по 8000 щеплень на день і медична система може це робити, а ми робимо не більше 4 тисяч на день. Такими темпами ми будемо ще дуже довго знаходитись у "червоній зоні", – додала Остапченко.

Вакцинація від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
Вакцинація від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Які обмеження діють нині по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:

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  • заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожній окремій залі;
  • не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

Різкий стрибок COVID-19 в Україні

В Україні за останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 578 394 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 471 житель України (всього – 59 523). Вилікувати вдалося 2 304 361 інфікованого (6462 – за останню добу).

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