У Закарпатській області стався землетрус . Підземні поштовхи зафіксували у районі Виноградова на глибині семи кілометрів.
Про це повідомили у Головному центрі спецконтролю.
Землетрус зафіксували о 04:44 ранку. Магнітуда за шкалою Ріхтера становила 3,1.
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Зазначається, що за класифікацією землетрус відноситься до відчутних.
Вже другий цього року. В Україні стався землетрус
"За розрахунками коливання відчуваються лише окремими людьми, які у спокійному стані всередині приміщення, особливо у верхніх поверхах" , – Заявили фахівці.
Подібні випадки в Україні
На Івано-Франківщині у вівторок, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували о 10.25.
"Епіцентр землетрусу знаходиться в Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів належить до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче за межу чутливості людей ", – йдеться у повідомленні.
Експерти уточнили, що на території зазначеного Прикарпатського району цього року це вже другий землетрус. Попереднє зафіксували 13 липня – тоді магнітуда становила 2,3.
Вранці у четвер, 23 вересня, в Україні стався землетрус магнітудою 4,3. Підземні поштовхи найбільше відчувалися на Тернопільщині.
Джерело землетрусу знаходилося на глибині 6 км. Його зафіксували о 06:17 на глибині 10 км на кордоні Тернопільської та Івано-Франківської областей.
Найбільше землетрус відчувалося біля міста Чортків. Також підземні поштовхи відчули мешканці Хмельницької, Чернівецької та Вінницької областей.
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