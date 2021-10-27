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У Закарпатській області стався землетрус

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 жовтня, 10:37
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Останні землетруси з цього регіону зареєстровані 23 січня та 25 липня 2020 року
Землетрус відноситься до ледь відчутних
Землетрус відноситься до ледь відчутних / Фото: Колаж: Сьогодні

У Закарпатській області стався землетрус . Підземні поштовхи зафіксували у районі Виноградова на глибині семи кілометрів.

Про це повідомили у Головному центрі спецконтролю.

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Землетрус зафіксували о 04:44 ранку. Магнітуда за шкалою Ріхтера становила 3,1.

Зазначається, що за класифікацією землетрус відноситься до відчутних.

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"За розрахунками коливання відчуваються лише окремими людьми, які у спокійному стані всередині приміщення, особливо у верхніх поверхах" , – Заявили фахівці.

Подібні випадки в Україні

На Івано-Франківщині у вівторок, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували о 10.25.

"Епіцентр землетрусу знаходиться в Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів належить до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче за межу чутливості людей ", – йдеться у повідомленні.

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Експерти уточнили, що на території зазначеного Прикарпатського району цього року це вже другий землетрус. Попереднє зафіксували 13 липня – тоді магнітуда становила 2,3.

Вранці у четвер, 23 вересня, в Україні стався землетрус магнітудою 4,3. Підземні поштовхи найбільше відчувалися на Тернопільщині.

Джерело землетрусу знаходилося на глибині 6 км. Його зафіксували о 06:17 на глибині 10 км на кордоні Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Найбільше землетрус відчувалося біля міста Чортків. Також підземні поштовхи відчули мешканці Хмельницької, Чернівецької та Вінницької областей.

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