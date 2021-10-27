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В Закарпатской области произошло землетрясение

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 октября, 10:37
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Последние землетрясения из данного региона зарегистрированы 23 января и 25 июля 2020 года
Землетрясение относится к едва ощутимым
Землетрясение относится к едва ощутимым / Фото: Коллаж: Сегодня

В Закарпатской области произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в районе Виноградова на глубине семи километров.

Об этом сообщили в Главном центре спецконтроля.

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Землетрясение зафиксировали в 04:44 утра. Магнитуда по шкале Рихтера составила 3,1.

Отмечается, что по классификации землетрясение относится к едва ощутимым.

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"По расчетам колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – заявили специалисты.

Подобные случаи в Украине

В Ивано-Франковской области во вторник, 12 октября, произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера. Толчки зафиксировали в 10:25.

"Эпицентр землетрясения находится в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", – говорится в сообщении.

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Эксперты уточнили, что на территории указанного района Прикарпатья в этом году это уже второе землетрясение. Предыдущее зафиксировали 13 июля – тогда магнитуда составила 2,3.

Утром в четверг, 23 сентября, в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки больше всего ощущались в Тернопольской области.

Источник землетрясения находился на глубине 6 км. Его зафиксировали в в 06:17 на глубине 10 км на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Больше всего землетрясение ощущалось около города Чортков. Также подземные толчки почувствовали жители Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областей.

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