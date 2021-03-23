Везли хворого з COVID-19: в Рівному швидка потрапила у ДТП (фото)

На щастя, обійшлося без постраждалих

У Рівному зіткнулися легковий автомобіль і карета швидкої допомоги, яка везла пацієнта інфікованого коронавірусом в лікарню.

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Як повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги, аварія сталася на перехресті вулиць Грушевського і Орлова, 23 березня.

Зазначається, що ДТП сталося через те, що водій легкового автомобіля не пропустив карету швидкої допомоги. Внаслідок зіткнення авто медиків отримало механічні пошкодження.

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"У кареті швидкої був "ковідний" пацієнт, якого транспортували до медичного закладу. Ніхто з осіб внаслідок аварії не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Тернополі швидка з вакциною потрапила в ДТП. Постраждали троє осіб.

Також нагадаємо, раніше у Харкові швидка допомога потрапила в ДТП.

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