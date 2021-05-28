Закохана пара роздяглася догола і гуляла по Рівному: відео

Нікого не соромлячись, одягнені лише в ковдри жителі міста прогулялися босоніж міськими вулицями і поснідали в кафе

Фото: скріншот "Сьогодні"

Рівняни стали свідками незвичайного побачення – молода парочка влаштувала романтику в практично оголеному вигляді.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ольга Соломяна.

Прикриваючись лише ковдрами, хлопець і дівчина, нікого не соромлячись, прогулялися босоніж міськими вулицями і поснідали в кафе.

Відео: Сьогодні

Городяни зняли сміливців на відео і виклали до Мережі. Ролик викликав шквал коментарів: одні пару підтримали, а інші обурилися їхньою витівкою.

Однак на відео видно, що пара позує перед об'єктивом фотографа, тому можна припустити, що хлопець і дівчина просто влаштували собі незвичайну фотосесію.

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Нагадаємо, що раніше цього самого місяця вулицями Слов'янська в Донецькій області ходила оголена жінка. При цьому свій одяг вона несла в руках. А коли поліцейські спробували одягнути дебоширку, то та мало з ними не побилася.

А місяць тому в центрі Новомиколаївки в Запорізькій області неадекватний чоловік займався вуличними роботами, а потім несподівано роздягнувся догола і в такому вигляді бігав, кричав і навіть влаштував бійку з поліцейськими.