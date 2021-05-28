Українська
$ 27,53
33,57
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Влюбленная пара разделась догола и гуляла по Ровно: видео

28 мая, 14:24

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Никого не стесняясь, одетые только в одеяла жители города прогулялись босиком по городским улицам и позавтракали в кафе

Фото: скриншот "Сегодня"

Фото: скриншот "Сегодня"

Жители Ровно стали свидетелями необычного свидания – молодая парочка устроила романтику в практически обнаженном виде.

Реклама

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Соломяная.

Прикрываясь лишь одеялами, парень и девушка, никого не стесняясь, прогулялись босиком по городским улицам и позавтракали в кафе.

Видео: Сегодня

Горожане сняли смельчаков на видео и выложили в Сеть. Ролик вызвал шквал комментариев: одни пару поддержали, а другие возмутились их выходкой.

В тренде
На Волыни многодетный отец покончил с собой. Подробности трагедии

Однако на видео видно, что пара позирует перед объективом фотографа, поэтому можно предположить, что парень и девушка просто устроили себе необычную фотосессию.

Реклама

Напомним, что ранее в этом месяце по улицам Славянска в Донецкой области ходила обнаженная женщина. При этом свою одежду она несла в руках. А когда полицейские попытались одеть дебоширку, то та чуть с ними не подралась.

А месяц назад в центре Новониколаевки в Запорожской области неадекватный мужчина занимался уличными работами, а потом неожиданно разделся догола и в таком виде бегал, кричал и даже устроил драку с полицейскими.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Напились до потери сознания – в Ивано-Франковске госпитализировали детей
Напились до потери сознания – в Ивано-Франковске госпитализировали детейЗапад
Трагедия с воздушным шаром в Каменце-Подольском. Жуткие подробности от пострадавшего
Трагедия с воздушным шаром в Каменце-Подольском. Жуткие подробности от пострадавшегоЗапад
Во Львове школьник на улице пытался изнасиловать женщину. Как его наказали
Во Львове школьник на улице пытался изнасиловать женщину. Как его наказалиЗапад
Во Львовской области бушевала непогода: город затопило (фото, видео)
Во Львовской области бушевала непогода: город затопило (фото, видео)Запад
На Волыни многодетный отец покончил с собой. Подробности трагедии
На Волыни многодетный отец покончил с собой. Подробности трагедииЗапад
В Ровно шестиклассник изнасиловал школьника: что известно
В Ровно шестиклассник изнасиловал школьника: что известноЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять