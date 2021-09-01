У Львові 24-річного водія позбавили прав на 80 років і оштрафували на 400 тис. Що він накоїв

Сума штрафу ще може збільшитися, оскільки суд ще не розглянув усі матеріали щодо горе-водія. Деякі справи поки знаходяться в поліції

Порушник отримав серйозне покарання за п'яне водіння. Колаж "Сьогодні"

У Львові суд укотре покарав 24-річного хлопця, якого 13 разів зловили за кермом під наркотиками. Порушник ігнорує рішення суду і не платить штрафи, які йому виписували раніше. Цього разу покарання серйозне – позбавлення прав на 80 років і штраф.

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Про це пише ZAXID.NET.

Як хлопець забив на правила і суд

У 2019 24-річного Івана Панаса чотири рази зупиняли за кермом у стані наркотичного сп'яніння, у 2021 році – ще дев'ять. При цьому порушник не платить штрафи і ігнорує рішення судів, на засідання приходив лише кілька разів.

Під час одного з судових засідань Панас сказав, що авто BMW 525 належить його матері і він бере його без дозволу.

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17 червня Сихівський районний суд вирішив заарештувати львів'янина на 15 днів і конфіскувати BMW. Чоловік не подав апеляцію, тому рішення суду повинні були виконати через 10 днів після оголошення. Однак і це не допомогло: горе-водій знову почав сідати за кермо нетверезим і без прав.

Що накоїв в останній раз і як покарали?

2 липня на проспекті Шевченка патрульні знову затримали чоловіка під наркотиками. При цьому він перебував за кермом автомобіля BMW 525. З постанови суду неясно, це було вже інше авто такої ж моделі, або старе не конфіскували.

Панас відмовився пройти перевірку на стан сп'яніння і не з'явився в суді. Суддя Людмила Фролова 20 серпня наклала на Івана Панаса максимальний штраф – 51 тисяча гривень. Також суд вдруге вирішив конфіскувати BMW.

Загальна сума штрафів, які наклали на Панаса в 2021 році, досягла 397,8 тисячі гривень. Також його позбавили водійського посвідчення на 80 років. При цьому це ще не всі матеріали щодо горе-водія розглянули, тому сума може ще вирости.

Головні причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП

порушення правил маневрування – 22%

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%

недотримання безпечної дистанції – 7,5%

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%

п'яне водіння – 5%

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області автомобіль в'їхав в колону байкерів, є поранені.

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Також нагадаємо, під Києвом у ДТП загинув чоловік – його шестирічного сина госпіталізували.