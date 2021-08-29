В Одеській області автомобіль в'їхав у колону байкерів, є поранені (відео)

В Одеській області на трасі біля села Салгани під Білгород-Дністровським автомобіль влетів у колону байкерів, у результаті постраждало кілька людей.
Про це повідомив одеський телеграм-канал.
Подробиці аварії поки невідомі. На відео видно уламки, що розлетілися по дорозі.
Патрульні встановлюють, хто винен у дорожньо-транспортній пригоді.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- Перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП.
- Порушення правил маневрування – 22%.
- Порушення правил проїзду перехресть – 8,5%.
- Недотримання безпечної дистанції – 7,5%.
- Порушення проїзду на пішохідному переході – 6%.
- П'яне водіння – 5%.
Нагадаємо, в Київській області поблизу села Лютіж сталося ДТП в якому загинув чоловік, а його маленький син потрапив до лікарні.
Раніше ми повідомляли, що під Києвом в результаті смертельної аварії два автомобілі злетіли з дороги.
Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії