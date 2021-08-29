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В Одеській області автомобіль в'їхав у колону байкерів, є поранені (відео)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
29 серпня, 23:49
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На в'їзді в Білгород-Дністровський автомобіль влетів у байкерів, які рухалися в напрямку міста, постраждали кілька мотоциклістів
Біля Білгорода-Дністровського сталося ДТП з байкерами
Біля Білгорода-Дністровського сталося ДТП з байкерами / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одеській області на трасі біля села Салгани під Білгород-Дністровським автомобіль влетів у колону байкерів, у результаті постраждало кілька людей.

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Про це повідомив одеський телеграм-канал.

Подробиці аварії поки невідомі. На відео видно уламки, що розлетілися по дорозі.

Патрульні встановлюють, хто винен у дорожньо-транспортній пригоді.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • Перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП.
  • Порушення правил маневрування – 22%.
  • Порушення правил проїзду перехресть – 8,5%.
  • Недотримання безпечної дистанції – 7,5%.
  • Порушення проїзду на пішохідному переході – 6%.
  • П'яне водіння – 5%.
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Нагадаємо, в Київській області поблизу села Лютіж сталося ДТП в якому загинув чоловік, а його маленький син потрапив до лікарні.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом в результаті смертельної аварії два автомобілі злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії

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29 серпня 1991. Леонід Кравчук зустрівся з командуючими військових округів і Чорноморського флоту…

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