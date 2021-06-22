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У Львові дерево впало на голову 7-річному хлопчику: він у реанімації (відео)

22 червня 2021 21:58

Олександра Стасишин , Тетяна Очеретяна

Медики кажуть, що дитина дивом залишилася живою, незважаючи на важкі травми – поліція почала кримінальне провадження

У Львові дерево впало на голову 7-річному Платону під час прогулянки по парку. У хлопчика зламана нога, переломи кісток черепа та забій головного мозку. Він четвертий день у реанімації.

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"Сьогодні" з'ясовували, чи є загроза життю і хто відповість за важкі травми дитини.

Хлопчик уже в свідомості, але про випадок у парку вважає за краще не згадувати.

"Біля мене впав стовбур, коли я повернулася до дитини – вона просто лежала. Я не знала, що робити, сказали не підходити, тому що можете нашкодити", – сказала бабуся Галина Кошуленко.

На місце викликали "швидку", дитину госпіталізували – добу Платон був без свідомості. Медики кажуть: незважаючи на численні травми, він дивом залишився живий.

"З відкритою черепно мозковою травмою, з ліквореєю з вуха, травмою лицьового черепа, на КТ у хлопчика діагностовано перелом склепіння черепа з переходом на основу, перелом гомілкової кістки", – зазначив головний лікар дитячої лікарні Дмитро Квіт.

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Мама хлопчика не відходить від сина ні на хвилину. Каже – він все пам'ятає. Запевняє: винних треба знайти і покарати. Поліція вже почала розслідування за "службову недбалість".

Дерево, що впало, вже прибрали. У той день було сонячно і без дощу, але напередодні дув сильний вітер, місцеві припускають – він і міг надломити дерево.

У Галицькій РДА запевняють – вони не винні, тому що на цій території є багато приватних ділянок. Зараз з'ясовують, чия вина.

Нагадаємо, в Одесі дівчині, на яку впало сухе дерево, мерія виплатить 5000 компенсації. При цьому постраждала витратила на лікування понад 133 тисяч гривень.

Крім того, у Кам'янець-Подільському Хмельницької області на 18-річного хлопця посеред вулиці впало дерево. Постраждалого відвезли в лікарню.

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