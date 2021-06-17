На Хмельниччині посеред вулиці на хлопця звалилося дерево (фото)

Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні – зараз правоохоронці з'ясовують, хто відповідатиме за цей інцидент

У Кам'янець-Подільському Хмельницької області на 18-річного хлопця посеред вулиці впало дерево. Постраждалого відвезли до лікарнію.

Реклама

Про це повідомили у Кам'янець-Подільському районному управлінні поліції в Facebook.

Інцидент стався ввечері 16 червня на вулиці Огієнка. Коли хлопець йшов тротуаром, на нього раптово впало дерево. Його з травмами госпіталізували до районної лікарні.

Дерево, яке впало на перехожого. Фото: Нацполіція

Реклама

За фактом службової недбалості поліцейські почали кримінальне провадження. Тепер копи з'ясовують, хто за це відповідатиме.

Нагадаємо, у Полтаві на літнє кафе впало дерево. За кілька секунд до падіння відвідувачі кафе перейшли з літнього майданчика до приміщення.

Крім того, у Мелітополі через зсув на жінку обвалився сарай.