У Львові діти в парку знайшли людські останки (фото)

У Львові в міському парку діти знайшли останки людської ноги. Школярі гуляли і серед купи сміття натрапили на кістки. Не розгубилися – подзвонили в поліцію. На місці перебувають правоохоронці.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Парк знаходиться недалеко від центру Львова. В околицях є особняки. І школярі, які недалеко живуть, гуляли в парку і полізли на стихійне сміттєзвалище з будівельним сміттям і там знайшли людські ноги.
Коли поліцейські прибули на місце, окремо знайшли тулуб, зараз шукають голову і руки.
Копи зазначають, що кістки людини лежать там уже давно.
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Нагадаємо, раніше в колекторі річки Либідь виявили скелетовидні людські останки. Кістки помітили діґґери в сміттєвому завалі.
Крім того, в Одесі чоловік гуляв з головою людини в руках. У його квартирі знайшли тіла двох загиблих. Він убив свого батька і ще одну людину, дані якого поки з'ясовуються.
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