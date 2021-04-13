У Львові діти в парку знайшли людські останки (фото)

У громадському місці діти помітили ногу людини, поліція з'ясовує подробиці події і шукає інші частини тіла

У Львові в міському парку діти знайшли останки людської ноги. Школярі гуляли і серед купи сміття натрапили на кістки. Не розгубилися – подзвонили в поліцію. На місці перебувають правоохоронці.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Парк знаходиться недалеко від центру Львова. В околицях є особняки. І школярі, які недалеко живуть, гуляли в парку і полізли на стихійне сміттєзвалище з будівельним сміттям і там знайшли людські ноги.

Коли поліцейські прибули на місце, окремо знайшли тулуб, зараз шукають голову і руки.

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Копи зазначають, що кістки людини лежать там уже давно.

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Нагадаємо, раніше в колекторі річки Либідь виявили скелетовидні людські останки. Кістки помітили діґґери в сміттєвому завалі.

Крім того, в Одесі чоловік гуляв з головою людини в руках. У його квартирі знайшли тіла двох загиблих. Він убив свого батька і ще одну людину, дані якого поки з'ясовуються.

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