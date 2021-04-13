Во Львове дети в парке нашли человеческие останки (фото)

В общественном месте дети заметили ногу человека, полиция выясняет подробности происшествия и ищет другие части тела

Во Львове в городском парке дети нашли останки человеческой ноги. На месте находятся правоохранители.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Когда полицейские прибыли на место, отдельно нашли тулуб, сейчас ищут голову и руки.

Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

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Копы отмечают, что кости человека лежат там уже давно.

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Напомним, ранее в коллекторе реки Лыбедь обнаружили скелетообразные человеческие останки. Кости заметили диггеры в мусорном завале.

Кроме того, в Одессе мужчина гулял с головой человека в руках. В его квартире нашли тела двух погибших. Он убил своего отца и еще одного человека, данные которого пока выясняются.

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