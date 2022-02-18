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У Львові з ока дівчинки дістали величезного паразита – як уберегти дітей

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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18 лютого, 16:32
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Людина відчуває печію, свербіння, з'являється пухлина розміром із зерно, яка порушує функцію ока
Діти можуть підчепити паразитів через укус комара. Фото: колаж "Сьогодні"
Діти можуть підчепити паразитів через укус комара. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові медики витягли з ока 3-річної дівчинки 10-сантиметрового гельмінта (паразитичний хробак, – Ред.). У дитини з'явилася припухлість і свербіння в оці, знизився зір, але лікування не допомагало, тому утворилася пухлина.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит".

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Що відомо?

Лікарі виявили у маленької дівчинки гельмінт дирофілярія понад 10 см довжини. Зрештою медикам вдалося витягти паразита та врятувати око дитини.

Паразит, який оселився в оці дитини

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Як діти можуть підчепити паразита?

Гельмінт дирофілярія найчастіше потрапляє в організм людини через комарів від собак, які є проміжною ланкою.

Дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла, в очах це найчастіше повіки, очне яблуко, кон’юнктива.

У місці, в якому оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж, з’являється пухлинка завбільшки просяне зерно, яка порушує функцію ока.

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Як захиститись?

Щоб не прихистити в своєму організмі "чужинця", лікарі радять захищати малечу і хатніх улюбленців від укусів комарів.

У Луцьку у жінки з ока дістали гігантського паразита

У Луцьку у жінки з ока дістали величезного паразита. Зараження гельмінтом сталося після укусу звичайного комара.

Як розповіла пацієнтка лікарю, в районі набряклої повіки вона мала почуття руху і ворушіння, і жінка злякалася та запанікувала.

Лікар з'ясував, що під шкірою жінка мала гельмінт. Після цього терміново було проведено хірургічне втручання під місцевим знеболенням.

Великого паразита слід було дістати якнайшвидше, щоб він не перебрався і сховався глибше в іншій ділянці обличчя.

Під час операції у жінки дістали гельмінта завдовжки 9 сантиметрів.

Як повідомив лікар, виною всьому був комар, який вкусив і заразив жінку.

Медик пояснив, що це сталося за умови, що комаха через кров собаки чи кота перенесла збудник людині.

Лікар порадив пацієнтці віднести паразита до лабораторії, щоб визначити стать. Як виявилося, самка може залишити у крові личинки, які погіршать стан здоров'я людини.

Це загрожує серйозними наслідками для здоров'я: погіршення роботи серцево-судинної системи, печінки та нирок.

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