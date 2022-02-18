Во Львове из глаза девочки достали огромного паразита – как уберечь детей

Человек чувствует изжогу, зуд, появляется опухоль размером с зерно, которая нарушает функцию глаза

Дети могут подцепить паразитов через укус комара. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове медики вытащили из глаза 3-летней девочки 10-сантиметрового гельминта (паразитический червь, – Ред.). У ребенка появилась припухлость и зуд в глазу, упало зрение, но лечение не помогало, поэтому образовалась опухоль.

Об этом сообщили во Львовской областной детской больнице "Охматдит".

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Что известно?

Врачи обнаружили у маленькой девочки гельминт дирофилярия более 10 см длины. В результате медикам удалось извлечь паразита и спасти глаз ребенка.

Паразит, который поселился в глазу ребенка

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Как дети могут подцепить паразита?

Гельминт дирофилярия чаще всего попадает в организм человека через комаров от собак, которые являются промежуточным звеном.

Взрослые гельминты живут под кожей или слизистой в любой части тела, в глазах это чаще всего веки, глазное яблоко.

В месте, в котором поселился гельминт, человек чувствует изжогу, зуд, появляется опухоль размером с зерно, которое нарушает функцию глаза.

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Как защититься?

Чтобы не приютить в своем организме "чужака", врачи советуют защищать малышей и домашних любимцев от укусов комаров.

В Луцке у женщины из глаза достали гигантского паразита

В Луцке у женщины из глаза достали огромного паразита. Заражение гельминтом произошло после укуса обычного комара.

Как рассказала пациентка врачу, в районе отекшего века у нее было чувство движения и шевеления, и женщина испугалась и запаниковала.