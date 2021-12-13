У Львові на 67-річну жінку впала гілка: в якому стані постраждала

Сьогодні, 13 грудня, у Львові на 67-річну жінку у парку впала гілка.Постраждала перебуває у лікарні.
Про це повідомляє завідувач відділення нейрохірургії 8 лікарні Львова Остап Грищук, пише GALNET.
Деталі
Жінка вийшла вранці у парк вигуляти собаку, але в цей момент на пенсіонерку впала гілка. У потерпілої діагностували травму хребта.
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"Попереду має ще кілька обстежень, які визначать подальшу тактику лікування. Нам потрібно досліджувати міцність та щільність кісток. Залежно від результату обстежень, пропонувати пацієнтці певний метод лікування", – пояснив Остап Грищук.
Наразі жінка потребує постільного режиму.
"У пацієнтки травма хребта, травма хребців та компресійні переломи. Нині має постільний режим. На щастя, переломи не ускладнені, функції центральної нервової системи не порушені", – додав лікар.
У Києві поламало сотні дерев через негоду
У Києві стався крижаний колапс. Він спричинив пошкодження близько 760 дерев.
Під вагою льоду, а також при налипанні мокрого снігу ламаються навіть здорові дерева, оскільки не витримують навантаження.
Правила безпеки:
- не стійте під деревами,
- не паркуйте поблизу них автомобілі.
П'ять областей залишилися без світла
Сьогодні, 13 грудня, станом на 7:00 ранку, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) знеструмленими 187 населених пунктів у п'яти областях:
- Львівська – 102;
- Івано-Франківська – 61;
- Закарпатська – 10;
- Чернівецька – 10;
- Житомирська – 4.
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