У Львові на 67-річну жінку впала гілка: в якому стані постраждала

Інцидент трапився сьогодні вранці

Пенсіонерка знаходиться у лікарні / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 13 грудня, у Львові на 67-річну жінку у парку впала гілка.Постраждала перебуває у лікарні.

Про це повідомляє завідувач відділення нейрохірургії 8 лікарні Львова Остап Грищук, пише GALNET.

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Деталі

Жінка вийшла вранці у парк вигуляти собаку, але в цей момент на пенсіонерку впала гілка. У потерпілої діагностували травму хребта.

"Попереду має ще кілька обстежень, які визначать подальшу тактику лікування. Нам потрібно досліджувати міцність та щільність кісток. Залежно від результату обстежень, пропонувати пацієнтці певний метод лікування", – пояснив Остап Грищук.

Наразі жінка потребує постільного режиму.

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"У пацієнтки травма хребта, травма хребців та компресійні переломи. Нині має постільний режим. На щастя, переломи не ускладнені, функції центральної нервової системи не порушені", – додав лікар.

У Києві поламало сотні дерев через негоду

У Києві стався крижаний колапс. Він спричинив пошкодження близько 760 дерев.

Під вагою льоду, а також при налипанні мокрого снігу ламаються навіть здорові дерева, оскільки не витримують навантаження.

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Правила безпеки:

не стійте під деревами,

не паркуйте поблизу них автомобілі.

П'ять областей залишилися без світла

Сьогодні, 13 грудня, станом на 7:00 ранку, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) знеструмленими 187 населених пунктів у п'яти областях:

Львівська – 102;

Івано-Франківська – 61;

Закарпатська – 10;

Чернівецька – 10;

Житомирська – 4.

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