Во Львове на 67-летнюю женщину упала ветка: в каком состоянии пострадавшая

Инцидент случился сегодня утром

Пенсионерка находится в больнице / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 13 декабря, во Львове на 67-летнюю женщину в парке упала ветка. Пострадавшая находится в больнице.

Об этом сообщает заведующий отделением нейрохирургии 8 больницы Львова Остап Грищук, пишет GALNET.

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Женщина вышла утром в парк выгулять собаку, но в этот момент на пенсионерку упала ветка. У пострадавшей диагностировали травму позвоночника.

"Впереди у нее еще несколько обследований, которые определят дальнейшую тактику лечения. Нам нужно исследовать прочность и плотность костей. В зависимости от результата обследований, предлагать пациентке определенный метод лечения", – объяснил Остап Грищук.

Сейчас женщина нуждается в постельном режиме.

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"У пациентки травма позвоночника, травма позвонков и компрессионные переломы. Сейчас у нее постельный режим. К счастью, переломы не осложнены, функции центральной нервной системы не нарушены", – добавил врач.

В Киеве поломало сотни деревьев из-за непогоды

В Киеве произошел ледяной коллапс. Он стал причиной повреждения около 760 деревьев.

Под тяжестью льда, а также при налипании мокрого снега ломаются даже здоровые деревья, поскольку не выдерживают нагрузки.

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Правила безопасности:

не стойте под деревьями,

не паркуйте вблизи них автомобили.

Пять областей остались без света

Сегодня, 13 декабря, состоянию на 7:00 утра, вследствие усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) обесточенными 187 населенных пунктов в пяти областях:

Львовская – 102;

Ивано-Франковская – 61;

Закарпатская – 10;

Черновицкая – 10;

Житомирская – 4.

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